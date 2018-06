Rod Stewart: Jsem stále sexy

Nicméně na otázku, co by v příštím životě udělal jinak, řekl: "Dal bych si pozor, aby všechny mé děti pocházely z jedné matky. To by bylo nádherné - také pro moje konto."

Stewart dobře ví, o čem mluví. Teprve nedávno se totiž rozhodl, že se po třech rozvodech už znovu neožení. Usoudil, že nové manželství by pro něho bylo příliš velkou finanční zátěží, obzvlášť kdyby se nepodařilo.

Stewart se v roce 1979 oženil s modelkou Alanou Hamiltonovou, se kterou má dvě děti. Modelku Kelly Embergovou si vzal v roce 1984 a má s ní dceru. Jeho třetí ženou byla Rachel Hunterová, s níž má tři potomky.