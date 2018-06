Rod Stewart chce být pošesté otcem

"Vždycky jsem toužila po dítěti. Co má přijít, to přijde. Jen čas rozhodne," reagovala na zkazky svého o šestadvacet let staršího snoubence čtyřiatřicetiletá Penny Lancasterová.

"Hodně jsme o tom přemýšleli, ale záleží na tom, kolik teď našetřím peněz, abych měl ta svá dítka z čeho živit," vtipkoval zpěvák, který má dvě děti, Kimberly a Seana se svojí první manželkou Alanou Stewartovou, dcerku Ruby ze vztahu s Kelly Embergovou, a nakonec dvě ratolesti, Renee a Liama s Rachel Hunterovou, s níž je sice stále ženatý, ale již dlouhou dobu žijí odděleně.

Světoznámý zpěvák se netají tím, že by dítě bylo v současné době dokonalou třešničkou na dortu a posledním krokem k jeho maximálnímu štěstí. "Posledních šest měsíců pro mě bylo nejúžasnějších v životě. Mé album se vyšvihlo v hitparádě na první příčku, oslavil jsem s rodinou svou šedesátku a získal jsem vůbec první Grammy," vypočítal Rod Stewart důvody ke štěstí.

"Už ani snad nemohu být šťastnější, než teď," dodal Rod Stewart, který oznámil své zasnoubení s modelkou začátkem letošního března. - více zde