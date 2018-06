Rockymu se z Katky zatočila hlava

FOTOGRAFIE ZDE

Kačenko! Já jsem tvůj mazlíček Rocky

Katka Rockyho velmi okouzlila. Neustále jí chce být nablízku a dvoří se jí od samého rána. Hned v koupelně se jí snažil upoutat zpěvem a pokračoval v tom i u snídaně: "Koukej, koukej na můj nos, podobný je tvému dost." a cvrnkl ji do nosu.

Následně spolu začali řešit zvláštní "znakovou řeč" a dostali se až k vulgárnímu gestu, které značí pánské přirození. Katka raději hned předvedla pokynutí rukou a ptala se, zda ví, co to znamená. Vtipný Rocky si to přeložil po svém: "To je taky toto, ale v pěti jazycích." a ukázal dlaň se vztyčenými všemi prsty.

Aby toho nebylo málo, tak se později velice ochotně ujal utěšování Kačenky. Na tu dopadl smutek a zalezla si do postele poplakat. Svalovec Rocky se mění v něžnou bytost a hledá sebemenší příležitost, aby se mohl Katky dotýkat: "Kačenko, tobě tak voněj vlásky."

Večer ale vytáhla na lov sama Kačenka. V černém kostýmku s rozparkem zaujala strategickou pozici na sedačce v obýváku a nahodila udičku. Společně s Rockym a Vladkem poslouchala Luisův zpěv, načež mu položila neuvěřitelnou otázku: "Ty hudbu miluješ, že ano?" Toho se chytil Vladko a už jí nedal pokoj: "Já jsem zamilovaná... To vidím, jak seš oblečená, jak sedíš." Kačenku dostal do rozpaků, ale zapírala jako o život: "Luis je kluk pěknej, ale to samý je Rocky krásnej kluk." Nedal jí pokoj, dokud neodpověděla, s kým z vily by případně chtěla chodit. "No asi s Rockym. Z tebe je cítit to charizma."

Uvidíme, co s nimi udělá Rockyho "trest", do kterého spadla nevinně i Katka. Od nedělního rána jsou k sobě připoutání a nehnou se od sebe na krok. Poslední novinky: leželi spolu v posteli a Katka byla smutná, že od sebe bydlí tak daleko. Co se vlastně dělo, se dozvíme až v pondělní rekapitulaci.

Vladko má strach z prohry i ztráty Michala

Vladkovi se vrátila jeho proměnlivá nálada. Ještě ráno byl v pohodě a bavil v koupelně Lindu svým zpěvem: "Znám jednu dívku, ta má dukáty..." Lindu okouzlil a navrhla mu, že by měl vydat CDčko. "To by nikdo nekupoval. Leda magoři jako ty," odboural ji dokonale.

Vyžíval se také v roli pracovníka "sociálky", když plnili úkol. Nejprve nechal podstrčit svobodné matce Jance mezi dětské hračky "bílý prášek". "Ježíš, ty seš ale hnusná, taková svině od pohledu," pochválil další sociální pracovnici Lenku. Do své role se vžil tak dokonale a Janku buzeroval tak, až se rozbrečela. Vzpomněla si totiž na svou dceru Chloe a Šakalovy poznámky, že je špatná matka, která se o ní nestará a nechává ji pořád u rodičů.

Pak ale přišel na řadu Michal. "Tobě, Míšo, se ta opatrnost může jednou vymstít," vyrukoval na něho. Michal kontroval: "Máš strach, že ti někdo vyfoukne výhru?" A už se do sebe pustili. "Ty máš chorobný představy. Za vším vidíš, že má někdo něco proti tobě," zakončil to Michal a odešel za Monikou a dalšími Slováky na terasu. Ti ho otipovali na celkového vítěze. "Fakt je to hezký. To mi ještě nikdo neřek, ale vítěz sedí vevnitř," odvětil Michal.

Vladko odešel Lence do sauny rozdávat rozumy, jak to budou mít těžké, protože se spolu spárovali. Až jich bude méně, tak to bude maso. Nakonec ale skončili u vychvalování. Lenka mu prozradila, že kdyby nebyl gay, tak by se jí moc líbil. Vladkovi se Lenka také líbí: "Když jsem tě viděl vysvlečenou v koupelně, tak máš moc hezký nohy." Michal u něj ale stejně vede na plné čáře: "Má krásný voči. Je to typ Paul Newmann... ale já potřebuju v posteli chlapa a on je ženská, je jemnej kluk..." K tomu Rocky přihodil svou historku z gaybaru, kam ho zavedla jeho kamarádka a začal ho tam balil jeden kluk: "...byl tak voňavý, tak taktní, že bych..." No, začíná se nám to pěkně vybarvovat.