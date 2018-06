Rocky maluje. Sylvester Stallone vystavil své obrazy

V galerii byla k vidění barevná expresionistická díla i autoportréty Sylvestera Stalloneho. Některé obrazy jsou už víc než dvacet let staré, ale herec je ukázal světu až nyní. Vznikly většinou v garáži jeho domu v Kalifornii.

Ceny jeho obrazů se pohybují mezi 40 a 50 tisíci dolarů. Během výstavy se hned dva kousky za takovou cenu prodaly. Jeden z nich koupil majitel kasína v Las Vegas Steve Wynn, který za obraz dal v přepočtu téměř 700 tisíc korun. Sylvester Stallone tvrdí, že je dosud dával spíš jako dárky svým kamarádům a lidem z rodiny.

Třiašedesátiletý herec přijel na výstavu se svou manželkou Jennifer Flavinovou, kterou si vzal před dvanácti lety a mají spolu tři dcery a netajil se tím, jak je pyšný, že může vystavovat na stejném místě jako jeho velký vzor kolumbijský výtvarník Fernando Botero.

Neznamená to ovšem, že by se vzdával herecké kariéry. Dočkáme se zřejmě i pátého Ramba. Natáčení filmu má začít už na jaře, tedy v čase premiéry snímku The Expendables(Postradatelní), který Stallone napsal, režíroval a sám v něm i hraje. S filmovou režií má ještě větší ambice. Chce se pustit do snímku, který bude popisovat život slavného básníka Edgara Allana Poea.

"Neustále říkám svému producentovi Avimu Lernerovi: Udělejme film o Poeovi. A on mi na to říká: Bude ozbrojený? - Ne, nebude ozbrojený. - Bude aspoň házet noži? - Ne, bude psát poezii. Takhle se teď hádáme," řekl Stallone o svých plánech serveru AceShowbiz.com.