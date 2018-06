Rockový zpěvák Rod Stewart se počtvrté oženit nehodlá

Se svými třemi bývalými manželkami prý prožil mnoho štěstí. "Naše vztahy jsou báječné a všechny tři bydlí tři nebo čtyři minuty od mého domu," prohlásil s tím, že často může vidět své děti.

Steward, jenž je známý svým chraplavým hlasem, zpívá už 30 let. K jeho největším hitům patří skladby "Sailing", "Maggie May" "Tonight's the Night".

V roce 1979 se oženil s modelkou Alanou Hamiltonovou, se kterou má dvě děti. Modelku Kelly Embergovou si vzal v roce 1984 a má s ní dceru. Jeho třetí ženou byla Rachel Hunterová, s níž má tři děti.