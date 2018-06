Rockeři Brichta a Vojtek hledají holky. A veřejně!

Aby ovšem pánové neměli doma problém, je nutno dodat, že dívky od 18 let a výše hledají coby porotci a patroni nové soutěže nazvané Rock Girl 2008. Ta byla zahájena v úterý 21. ledna v Café Jungmann.

Podle organizátorů není tato soutěž o objevování stokrát objevených klišé ženského těla, hledá se šarm, elegance a osobitost. Šanci zaujmout mají dívky, kterým v těle koluje explozivní rocková směs nebo do tekuta rozžhavený metal. Hledá se totiž Miss Rock a Miss Metal. Teprve ze souboje těchto dvou krásek vzejde Rock Girl pro letošní rok.

Patronem Miss Rock je Josef Vojtek, patronem Miss Metal Aleš Brichta. Do své kategorie si budou moci oba rockeři vedle dvanácti dívek, které zvolí fanoušci na internetu, vybrat po jedné na takzvanou divokou kartu. Finalistek tedy bude nakonec dohromady čtrnáct, dvě dívky budou náhradnice.

V porotě bude i Lucie Bílá

Brichta se úkolu porotce a patrona hodlá zhostit svědomitě. "Nejsem si jistý, jestli jsem ten pravý do funkce porotce, ale mám takový pocit, že jsem snad schopen jako jakýkoliv muž v tomto státě odhadnout, jestli je holka pěkná, nebo ne. Jestliže jde o rock girl, tak si myslím, že mám jisté dispozice na to, abych byl schopen odhadnout, jestli se aspoň trochu vyzná v rockové muzice, nebo jestli poslouchá Lunetic," říká s úsměvem.

A jakou dívku bude upřednostňovat? "Takovou, která bude mít trochu přehled o rockové muzice, bude taky trochu vypadat a bude mít určité charizma. To je nutnost, jinak to nemá smysl," dodává Brichta.

Patronku vítězce, nové Rock Girl, bude dělat Lucie Bílá. Ke spolupráci ji přemluvil právě Brichta. Bílá na tiskovce chyběla, tráví totiž dovolenou na Maledivách. Její rozhodnutí podpořit novou soutěž ovšem Brichta s vítězoslavným úsměvem přede všemi oznámil.

"S Luckou jsem o tom mluvil. Podle mě má do toho co mluvit coby zpěvačka, navíc se věnuje rocku a hodlá se mu ještě věnovat. A taky říkala, že je dobře, že je tam ten Harley, protože mají doma s Noidem dvě motorky. Harley Davidson je totiž hlavní cena pro vítězku."

Zeťová by soutěžit nešla

V porotě soutěže bude také bývalá miss Lucie Váchová a usedne do ní podle časových možností i Helena Zeťová. Ta by byla podle přítomných pánů krásnou adeptkou na Rock Girl. Do podobné soutěže by ale nešla. "Na tohle já nejsem a nikdy jsem nebyla, jsem trémista," přemítá.

"Budu tam zpívat a dívat se. Už se na to moc těším, protože tam budou konečně pořádné sexy baby, čertice s vlastním názorem a super vtipné disciplíny. Hlavně tady taková soutěž není, což je příjemné," uzavírá Zeťová, která dokončuje desku a chystá turné po republice.

Finále nultého ročníku nové soutěže Rock Girl 2008 se uskuteční 27. března v Retro Music Hall. Chybět sice zřejmě bude promenáda v plavkách, ale diváci uvidí modní přehlídku motorkářského oblečení, tanec na oblíbenou rockovou muziku a podobné disciplíny. Rockeři Vojtek s Brichtou navrhovali i pití piva na čas. Zájemkyně se mohou hlásit na www.rockgirl.cz