Rocker Vojtek dámské spodní prádlo rád trhá, ale nerad ho kupuje

"Jsou věci, které by si dámy měly kupovat samy, aby své protějšky překvapily. Je přece pěkné, když se najednou zjeví něco krásného v nádherném oblečení. Já osobně mám nejradši takzvané škubací prádlo. Jak v něm tu svoji vidím, hned ho na ní roztrhnu. A je mi jedno, jestli bylo drahý. Když škubu, tak škubu," říká zpěvák. Kdyby na to přišlo, se spodním prádlem by si poradil. "Sobě ho kupuju a občas se i trefím," směje se. "Ale vážně. Zvládl bych to, míry samozřejmě znám, ty mám denně v ruce."



Vojtkovi na rozdíl od mnoha jiných mužů nakupování kupodivu vůbec nevadí, jen musí být podle jeho pravidel. "Když jdu nakupovat sám a mám na to klid, tak mi to nevadí. Hůř už snáším, když jsem jako garde, stojím hodinu v krámě a nic se neděje. Mám rád akčnost, daná věc mě musí trknout a když se mi líbí, tak ji prostě koupím a neřeším to. Buď ji pak vyměním, nebo se líbí," uvádí rocker.

Obchody nenavštěvuje pouze o Vánocích, rád obdarovává blízké i během roku. "Myslím si, že by člověk neměl dávat dárky jenom o Vánocích. Pokud má člověk toho druhého rád, mělo by to být takové průběžné. Takže když se mi něco líbí, koupím to a neschovávám to pod stromeček. Vánoce jsou spíš dětská záležitost, i když my dva si samozřejmě taky něco dáme."

Dárky přinesl i na vánoční večírek U slepiček, kde se sešli jeho kolegové z divadel Hybernia a Broadway. Až do 5. ledna, kdy začnou zkoušky nového muzikálu Baron Prášil, se s nimi neuvidí.

O svátcích se ale nudit nebude. Po Štědrém dni, který stráví se svou partnerkou Jovankou Skrčeskou, navštíví své děti z předchozích vztahů. A že jich má poměrně dost. Z prvního manželství má syna, z partnerství se Sabinou Laurinovu dceru a z manželství s Libuší Vojtkovou dalšího syna. "Vánoce zvládneme v pohodě, máme domluvené návštěvy, v tom není žádný problém," uzavírá Vojtek.