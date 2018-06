Rocker Kolář se chystá k porodu, tuší dalšího syna

"Vypadá to na kluka," říká zpěvák. Jméno má pro něj už vymyšlené. "Bude to Jan. A proč? No je to hezké české jméno, líbí se nám," vysvětluje. Pokud se ale jeho manželce, zpěvačce a tanečnici Zuzaně Kolářové narodí děvče, dostane jméno Jana.

U porodu bude nastávající dvojnásobný otec v případě, že mu to dovolí pracovní povinnosti. A nad tím visí vzhledem k jeho současnému zaneprázdnění velký otazník. Průběžně koncertuje, vydává novou desku, účastní se hudební soutěže Duety, kde zpívá se Simonou Postlerovou a hraje v několika muzikálech.

Jedním z nich je Mona Lisa, která 1. října slavila v Divadle Broadway stou reprízu. Jubilejní představení odehrál Kolář na divadelních prknech spolu s Monikou Absolonovou, Lindou Finkovou, Martou Jandovou, Josefem Vojtkem či Bohoušem Josefem. Celý hvězdný soubor byl na závěr odměněn kromě bouřlivého potlesku také obrovským dortem. V divadelním baru se pak jedl dlouho do noci.

Mona Lisa v režii Libora Vaculíka a produkci Oldřicha Lichtenberga slaví od své premiéry velké úspěchy. CD Mona Lisa například získala Zlatou desku a v tuto chvíli již pomalu dosahuje Platinové. Úspěšní jsou i jeho protagonisté. Marta Jandová, dcera rockera Petra Jandy, tady ukázala svůj talent a její popularita stále stoupá. A protože momentálně sedí v porotě Česko-Slovenské SuperStar, rozhodlo se na počest oslav jubilea muzikálu uspořádat pěveckou soutěž pro novináře.

Do čela hvězdné poroty usedla právě rockerka. Vedle zpěvu se cenila především odvaha a smysl pro humor. Novináři se tak ve zpěvu utkali o čtyřdenní zájezd do historického Říma.