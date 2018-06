Rocker Kolář byl naměkko

V den křtu si desku koupil již sedm a půl tisící fanoušek známého rockera, čímž jí zajistil ocenění "Zlatá deska". "Jsem překvapenej a dojatej. Občas kolem sebe slyším rady, abych neříkal ty kecy, jak mě to dojímá, ale mě to opravdu dojímá. Nekecám. Myslím to vážně," nechal se slyšet Kolář.

Křest probíhal v pražském Harley´s baru a kmotři Kolářovy desky, zpěvák Karel Gott a producent Martin Němec, měli výhodu, že už v jeho okamžiku věděli, že do světa vyprovázejí úspěšné dílo. Kolář ho již v pondělí 24. září poprvé představí v rámci svého prvního velkého turné po sportovních halách v Ostravě-Porubě. Největší koncert ho zřejmě čeká v Mladé Boleslavi, kde má hala kapacitu tří tisíc diváků.

Gott se ujal role kmotra

"Těším se na to, chystám výběr písní z obou alb plus muzikálové melodie, které ke mně patří, věnuju se muzikálům již dvanáct let," prozrazuje Kolář. Turné si Kolář nadělil také jako dárek ke svým čtyřicátým narozeninám. A jestli se cítí jako člověk, který se dostává do věku kmetů? "Myslím, že právě ta čtyřicítka je takový odrazový můstek a že tím všechno teprve začíná."

Desku nejen že pokřtil, ale také pochválil několikanásobný Zlatý slavík Karel Gott, který si Koláře vybral jako hosta na své minulé turné. "Deska je skvělá a vidím v ní Petrovo velké posunutí. Myslím, že nebude žádnou novinkou, když řeknu, že ho mám rád. Je to zpěvák, rocker, který senzačně zpívá, který si umí vybrat výborné skladby a když si je zrovna nevybere, tak si je napíše - a dobře - sám. Deska je skvělá a vidím v ní Petrovo velké posunutí. Přeju mu, aby navzdory jeho názvu nebyl Petr nikdy bez křídel a aby křídla měly i jeho písně," řekl Gott.