Rocker Janda má doma o další ženskou víc, z porodnice si přivezl Anežku

V porodnici trávil Janda denně několik hodin. V neděli večer, kdy přišla jeho v pořadí třetí dcera na svět, byl dokonce u porodu a přestřihl pupeční šňůru. - čtěte Janda má třetí dceru a nový zážitek. Poprvé byl u porodu

Tomu se u svých předchozích dcer vyhnul a dnes ho to mrzí. "Je to nezapomenutelný zážitek, nedá se to ani popsat," vzpomíná na svůj nový zážitek rocker.

Petr a Alice Jandovi si z porodnice v pražském Podolí odvezli dceru Anežku

Z holčičky je neustále dojatý, což potvrzuje i jeho nejstarší dcera Marta. "Táta je z ní úplně nadšený, malá je rozkošná. Pořád má taková mokrá očička. Ale to jsem měla i já s Eliškou, když jsme ji v porodnici navštívily poprvé. Bylo to hrozně fajn. Táta si povídal s Alicí, my tři sestry jsme byly spolu. Eliška hned prohlásila, že až jí budou dva roky, bude do ní hučet Die Happy, to je kapela, se kterou zpívám. Je fajn, že máme takový vztah a v naší rodině to tak funguje, i když my holky máme každá jinou mámu a spojuje nás jen ten táta," říká Marta Jandová.