Rocker Glitter se vrátil na svobodu

Pětapadesátiletý zpěvák bude nyní evidován jako pedofil a bude muset policii informovat o tom, kde se zdržuje. Policisté ho budou také pravidelně navštěvovat, aby zjistili, zda znamená hrozbu pro veřejnost.

Glitter musel být v ranních hodinách z vězení kvůli bezpečnosti doslova propašován. Během pobytu za mřížemi mu neznámí pachatelé vyhrožovali smrtí.



Výstřední 55letý zpěvák byl zatčen v roce 1997 po návratu z dovolené na Kubě, kdy u něj policie objevila dětskou pornografii. Byl obviněn z pořizování a přechovávání podobných snímků a později i z pokusu o sexuální zneužívání dívek mladších 16 let.

Glitter prodal po světě kolem 18 miliónů desek. Mezi jeho hlavní hity patřily "I'm the leader of the gang", "I love you me love" a "Rock and Roll Part 2". Jeho kariéru narušovaly problémy s alkoholem a drogami. Přežil dva pokusy o sebevraždu.