Rocker: Do baru se chci vrátit!

"Bylo pro mě těžký přijmout to, že vypadávám a Dagmar zůstává. Ale rozhodli to lidi. Kdybych byl považován za outsidera, tak to snad pochopím, ale mám zpětnou vazbu, že jsem působil jako pohodář, takže už proto se mi to zdá nějaký divný," prozradil v on-line rozhovoru Rocker.

"Jinak ale na Bar nenadávám, sám bych se tam chtěl ještě na chvíli s mojí kapelou Rocekrovy alternativní sny vrátit," dodal.

A proč do reality show vlastně šel? "Kvůli zábavě, výhře, ale vůbec nebudu popírat, že i kvůli tomu, že jsem chtěl být vidět a tak pomoci mojí kapele," odpověděl.

Nejvíc se teď Rocker těší na svou rodinu. "Tu snad uvidím už dnes večer, potom mě čeká vaření, to mě taky baví a hlavně kapela, to je takový koníček a sen."