Rocker Bono bojuje s bídou

Podle mínění amerického ministra financí to přitahuje pozornost k problémům těchto zemí. Podtrhl však, že by nechtěl, aby se turné zvrhlo v cirkus.Paul O´Neil je známý svým skeptickým postojem k poskytování finanční pomoci chudým zemím, neboť si myslí, že jsou to peníze vyhozené do větru.Nicméně společná cesta ministra financí a zpěváka by měla mít vliv na to, jak budou USA rozdělovat pět miliard dolarů, určených pro africké země.Bono pozval ministra zahraničí k cestě do Afriky po svém vystoupení před politiky a obchodníky na Světovém ekonomickém fóru v únoru tohoto roku.