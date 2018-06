Rocker Aleš Brichta na třináctku nevěří

K publiku hovoří držitel žánrové ceny hard & heavy rocker Aleš Brichta ze skupiny Arakain. Aleš Brichta diktuje odpověď na jednu z otázek. Aleš Brichta si čte otázky, které mu čtenáři iDNES položili v online rozhovoru. Aleš Brichta Rocker Aleš Brichta na rautu v pražském Veletržním paláci, který následoval po předávání Cen Akademie populární hudby za rok 2000.

Hudebník prozradil, že už se těší, až se odstěhuje do svého starého bytu. "Mimo jiné i proto, že už se mi nebudou stávat takové věci, jako že někdo z rodiny zapne myčku a pračku najednou a vyrazí pojistky," vysvětlil důvody svého rozhodnutí. "Právě jsem měl za sebou dvě hodiny práce na počítači, nic jsem neměl zálohované a najednou prásk a veškerá práce byla nenávratně pryč. To se mi doma stávat nebude," je přesvědčen rocker.Jak ale zdůraznil, rozvádět se zatím nehodlá. "Doma bylo trochu dusno, a tak se spolu nebavíme. Děti máme dospělé, tak jsem si řekl, proč to lámat. Nechci ale dělat žádnou křeč. Žádost o rozvod jsem nepodával, ale půjdu si do svého bytu, abych měl klid," dodal.Největší potěšení mu v poslední době kromě muziky přináší jeho velký koníček, kterým je fotbal. "Nikdy bych nevěřil, že se s naší partou propracujeme z osmé až do páté hanspaulské ligy," říká hrdě. "Říkali jsme si, že začneme konečně dostávat rychtu. Po sedmi zápasech máme ale sedm vítězství, jasně vedeme tabulku a v podstatě nám stačí jedna výhra ze zbývajících zápasů, abychom postoupili do čtvrté ligy," dodal Brichta nadšeně.Velkou posilou je Aleš i ve fotbalovém klubu českých rockerů FC Spark. "Nedávno jsme hráli v Mnichově, místní proti nám postavili mančaft složený z redaktorů fotbalového časopisu Kicker, z amatérů Bayernu Mnichov a Mnichova 1860, včetně frajera, který hrál profi bundesligu. Když nás v první chvíli na hřišti uviděli, dostali záchvat a hrozně se nám smáli," vzpomíná Brichta. "Říkali jsme si, že dostaneme tak deset gólů, ale nakonec jsme je vyklepli 2:1 a oni to nemohli rozdejchat. Pak nás poplácávali po zádech, ptali se, kde kdo z nás hraje fotbal, a nebyli schopni uvěřit, že jsme ožralové a banda nějakých muzikantů," zasmál se.Brichta má i další důvod k radosti. Necelého čtvrt roku od okamžiku, kdy velká voda zničila karlínský Bum bar, jehož je spolumajitelem, se počátkem listopadu poblíž Palmovky chystá otevřít nový podnik stejného jména. Podle Brichtových slov má být ještě lepší než bar původní. Mimochodem, i tady sehrála třináctka svou osudovou roli, protože velká voda přišla třináctého srpna. "Nový bar budeme otevírat osmého listopadu odpoledne a mimo jiné chceme pozvat i pár zajímavých hostů," plánuje Brichta. Jak prozradil, termín otevření nebyl zvolen náhodně. "Budou to přesně tři roky ode dne, kdy jsme zahajovali provoz původního baru. Z něj se nám podařilo zachovat pouze vývěsní štít," řekl Aleš s trochou smutku. Jinak je ale plný optimismu. "Hodně z těch, kdo do baru chodili na pivo, nám pak nabídlo pomoc. Takže v den otevření se budou moci zadarmo opíjet," vzal to Brichta velkoryse.Se svou novou kapelou bude moci v podzemí i zkoušet. "V noci bude bar otevřený pro hosty, přes den budeme moci pracovat na novém repertoáru," těší se rocker.