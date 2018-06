Neměla bych mít označení plus size, rozčiluje se australská modelka

Při pohledu na postavu Robyn Lawley by asi nikdo neřekl, že je při těle nebo dokonce tlustá. Má velikost 40, ale nikde žádné tukové polštáře nebo pneumatiky. V módním průmyslu se ovšem musí smířit s přídomkem plus size, který označuje modelku nadměrných velikostí.

Její velikost má přitom hodně žen, aniž by je někdo považoval za nadměrné. Sama Robyn na své postavě také pracuje.

"Lidé si myslí, že plus size modelky necvičí. Ale my cvičíme. Dělám to ovšem pro zdraví, ne abych změnila své tělo v něco, co nemá být," řekla Lawley v rozhovoru pro časopis Clique.

Robyn Lawley už má dost toho, že je označována za plus size modelku.

V minulosti čelila tlaku, aby zhubla. "Myslela jsem, že musím být vyhublá, abych byla krásná. A že nikdy nebudu krásná s touto velikostí. Jenže ani v mém nejhubenějším období jsem se nedostala na tu nejmenší velikost," přiznala krásná Australanka, která vyrostla do výšky 183 centimetrů a má široká ramena a boky, takže by se do menších šatů vejít nemohla.

Nyní je se svou postavou spokojená a v modelingu se jí daří. Objevuje se na titulních stranách prestižních časopisů a vybral si ji i Ralph Lauren. Jen jí vadí, že ji stále označují za plus size modelku.

"Kde mám co navíc? Jsem modelka. Myslím, že nepotřebuji označení plus size," říká.

Podle ní je řada modelek s krásnými těly, které ovšem nemají tu jedinou velikost, kterou návrháři vyžadují a jíž se v Americe říká "velikost nula" (v Česku by jejím ekvivalentem byla velikost 30).

Sama by nejradši označení "plus size" zrušila, protože modelky, které jím jsou titulovány dostávají méně práce, ačkoli nemají kila navíc.

"Vím, že spousta úžasných dívek nepředvádí, protože mají velikost 36 až 42. Jako by neexistovaly, i když mají normální, zdravé tělo," řekla v prosinci Robyn Lawley.