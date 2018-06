Robina Hooda bude hrát Jan Kříž, Marianu Martina Bártová

V posledním finálovém večeru soutěže Robin Hood Cesta ke slávě se utkali Jan Kříž s Davidem Weingärtnerem a Martina Bártová s Míšou Doubravovou.

Všichni nejprve předvedli píseň, která se jim v předchozích kolech povedla nejlíp, a pak společně zazpívali duet Mariany a Robina z pera Gábiny Osvaldové a Ondřeje Soukupa.

Těsně před vyhlášením výsledků diváckého hlasování se Gábina Osvaldová zeptala Martiny Bártové, jestli se jí tato skladba vůbec líbí. Narážela tím na událost z prvních castingů, kde se Martina nebála zkritizovat choreografii režiséra muzikálu Jána Ďurovčíka.

"I kdyby to byla ta nejhorší věc, stejně to může interpret sám vytvořit tak, že to bude zpívat rád," odpověděla diplomaticky Martina Bártová.

Písním muzikálu Robin Hood, který odstartuje 1. září, bude mít příležitost vtisknout vlastní tvář, protože diváci si ji přejí vidět jako Marianu.

Skromná Martina zaujala tvůrce i diváky především svým zpěvem a porazila tak Míšu Doubravovou, která ji podle režiséra převyšovala v hereckých výkonech.

V souboji Robinů byl úspěšnější scénograf Jan Kříž, který během finálových večerů vystřídal role od romantika po rockera a ve všech byl přesvědčivý a profesionální.

Ani ostatní finalisté ale nebudou litovat. "Budu rád, budou-li mít zájem, když si u nás v divadle zahrají," řekl producent a ředitel divadla Michal Kocourek.

Roli v Robinu Hoodovi dostala od něj už Radka Pavlovčinová, která vypadla v předposledním kole. V muzikálu se bude alternovat s Leonou Machálkovou v roli čarodějnice.

Nový muzikál začne Martina Bártová s Janem Křížem zkoušet od 12. června. V hlavních rolích se budou alternovat třeba s Lucií Šoralovou a Václavem Noidem Bártou.