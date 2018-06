Robin z Jak jsem poznal vaši matku je podruhé maminkou, porod utajila

Smuldersová o přírůstku do rodiny promluvila na filmovém festivalu Sundance na prezentaci filmu Unexpected, v němž hraje učitelku, která nečekaně zjistí, že je těhotná a spřátelí se se studentkou v stejné situaci.

„Jsem na Sundance a mám tři týdny staré dítě, takže samozřejmě vím, o čem to je. Teď je to můj svět. Jsem šťastná, že mám skvělou kariéru a podporu, ale ne každá žena to má,“ řekla herečka.

Během natáčení použili na těhotenská břicha vycpávky, ale později to nebylo nutné.

„Bylo snadné vzpomenout si na spoustu těch věcí,“ prohlásila Smuldersová a přiznala, že ultrazvuk ve filmu ukazuje její skutečné dítě.

Herečka těhotenství potvrdila loni v říjnu. Otcem dítěte je hereččin manžel Taran Killam, který vystupuje v Saturday Night Live. Pár už má dceru Shaelyn Cado, která se narodila v roce 2009.