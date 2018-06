Na botox chodím dvakrát do roka, přiznala Robin Wrightová

"To si pište, že na něj chodím. Sakra, vždyť to dělají všichni. Je to jen dvakrát do roka. Myslím, že většina žen chodí na deset injekcí, ale to máte zamrzlý obličej a nemůžete jím hýbat. Možná není moudré prozrazovat to do novin, ale já nic neskrývám," prohlásila držitelka Zlatého glóbu za roli v seriálu House of Cards.

Herečka, která 14 let žila se Seanem Pennem a má s ním dvě děti, je znovu zamilovaná. S mladším přítelem Benem Fosterem, s nímž chodí tři roky, se už zasnoubila. Pod prsten si nechala vytetovat písmeno B a její o 14 let mladší snoubenec zase na stejné místo písmeno R.

"Celý život jsem byla proti tetování. Ale jsem ráda, že jsme to udělali, je to netradiční, stejně jako my," prohlásila herečka pro list The Talegraph.

Pro Wrightovou to bude už třetí svatba. Kromě Seana Penna byla dva roky vdaná za herce Danea Witherspoona, s nímž se rozvedla v roce 1988.