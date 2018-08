Hvězda seriálu Dům z karet si vzala o osmnáct let mladšího Francouze

„Byl to velmi skromný a intimní obřad. Robin to tak chtěla. Žádné velké přípravy,“ potvrdil zdroj z okolí herečky magazínu PEOPLE. Dcera Wrightové Dylan (27) sdílela v pondělí na svém Instagramu video s tančícími hosty s popiskem „svatební nálada“.



Wrightová i Giraudet se od počátku úspěšně vyhýbali komentování svého vztahu. Jejich fanoušci měli jasno už minulou zimu, kdy herečka s mladším partnerem strávila romantický víkend v Paříži. Tam měli údajně proběhnout i zásnuby.

Herečka byla v letech 1996 až 2010 manželkou oscarového herce Seana Penna. S ním vychovala dvě děti, dceru Dylan a syna Hoppera (25). Hereččina slabost pro mladší partnery je pověstná. Od února 2012 byla Wrightová dva roky vídána po boku o patnáct let mladšího herce Bena Fostera, se kterým se zasnoubila. Vztah však nevydržel.

Herečka se netají tím, že si mladý vzhled ráda udržuje pomocí botoxu. „To si pište, že na něj chodím. Sakra, vždyť to dělají všichni. Je to jen dvakrát do roka. Myslím, že většina žen chodí na deset injekcí, ale to pak máte zamrzlý obličej a nemůžete jím hýbat. Možná není moudré prozrazovat to do novin, ale já nic neskrývám,“ prohlásila kdysi držitelka Zlatého glóbu za roli v seriálu Dům z karet.

Kromě role v tomto seriálu proslavila Wrightovou hlavně role Jenny, osudové lásky hlavního hrdiny filmu Forrest Gump v podání Toma Hankse. 2. listopadu začne Netflix vysílat poslední, již šestou řadu seriálu Dům z karet. Wrightová zde bude v roli hlavní hvězdy poté, co producenti vyhodili Kevina Spaceyho (59) v reakci na jeho sexuální skandály.