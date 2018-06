Robin Williams se po 30 letech vrátí do televize, potřebuje peníze

Téměř třicet let se Williams coby slavný herec vyhýbal seriálům a televizním show. Kvůli drahým rozvodům, které ho dostaly skoro na mizinu, se ale musí vrátit.

"Potřebuji stabilní práci," cituje server MailOnline Williamse, který už si nemůže dovolit čekat, až mu někdo nabídne roli v nějakém velkofilmu. V hollywoodských trhácích pro něj ostatně v 62 letech už tolik rolí není.

Přijal proto roli zaměstnance reklamky v seriálu The Crazy Ones v televizi CBS. Televize je pro něj prý jediným možným řešením finanční krize. Jinak mu nabízeli jen nízkorozpočtové filmy, které se mu líbí, ale nezaplatí jeho účty.

Robin Williams s manželkou Susan Robin Williams s manželkou Marshou

Aby mohl manželkám platit vysoké výživné, musí prodat i ranč v Kalifornii. "Rozvod je drahá věc. Říkají tomu "výživné", ale znamená to "všechny peníze". Vytrhnou vám srdce skrz vaši peněženku," říká Williams, který první manželství s Valerií Velardiovou ukončil v roce 1988 po deseti letech. Pak se oženil s chůvou svého syna Zacharyho Marshou Garcesovou, s níž byl 19 let a mají spolu další dvě děti - dceru Zeldu a syna Codyho. Rozvedli se v roce 2008.

Ani druhý nákladný rozvod ale nevzal Williamsovi chuť do ženění a před dvěma lety si vzal grafičku Susan Schneiderovou.

Nutno podotknout, že manželky to s bývalým alkoholikem také neměly snadné. Williams sice závislost překonal, ale po dvaceti letech střízlivosti se v roce 2006 znovu napil a došlo k relapsu.

Robin Williams (6. ledna 2006)

"Vypil jsem jednu lahev a připadal si dobře. Ale vystupňovalo se to tak rychle. Věděl jsem, že je zle, když mě na Den díkůvzdání museli totálně opilého vynést do schodů," vzpomíná Williams, který pak dobrovolně odešel do léčebny a od té doby se opět drží.