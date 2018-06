Robin Gibb z Bee Gees: Rakovina je pryč, cítím se skvěle

"Podle prognózy to je fakticky pryč. Cítím se báječně dobře a čeká mě už jen vyčišťovací operace," prohlásil 62letý zpěvák.

Robin Gibb trpěl podobnými střevními problémy jako jeho dvojče Maurice, který zemřel v roce 2003 na neprůchodnost střev.

"Cítím se lépe než před deseti lety. Jsem aktivní, chutná mi a trávicí systém funguje naprosto perfektně," podotkl Robin Gibb, který nedávno vydal album vážné hudby k stému výročí ztroskotání Titaniku. V dubnu jeho dílo zahraje britský Královský filharmonický orchestr.

Robin Gibb tvořil spolu se svými bratry Mauricem a Barrym zpěvácké trio Bee Gees, které patřilo mezi nejpopulárnější hudební skupiny světa. Bratři narození ve Velké Británii, kteří ale svou kariéru odstartovali v Austrálii, se proslavili v 60. a 70. letech, zejména disko hity z filmu Horečka sobotní noci, za které kapela Bee Gees získala cenu Grammy.

Bee Gees v době své největší slávy

Mezi nejznámější písně skupiny patří Massachusetts, To Love Somebody, How Deep Is Your Love, Stayin' Alive, Night Fever nebo Guilty. Jejich písně převzala také řada dalších umělců.