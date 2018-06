Robin Gibb z Bee Gees má rakovinu jater, ale nevzdává se

Zpěvák se ještě minulý měsíc snažil všechny přesvědčit, že je v pohodě. Své koncerty prý zrušil jen kvůli bolestem břicha (více zde).

"Cítím se skvěle, absolutně skvěle," řekl Gibb pro list Daily Mail.

Hudebník ale už několik měsíců znal svoji diagnózu, kterou je rakovina jater. Gibba naposledy odvezli do nemocnice minulý týden, ale po několika hodinách ho propustili domů, kde se o něj stará také jednadevadesátiletá matka Barbara a starší bratr Barry.

"Robinovi není dobře a všichni si dělají starosti. Bude to těžké, ale Robin se nikdy nevzdává a jeho milující rodina se postará, aby měl vše, co potřebuje," cituje přítele hudebníka list Daily Telegraph. "Je to smutné, protože Robin se o sebe vždy dobře staral. Nepije, jí zdravě a cvičí každý den. Ale Robin je silná osobnost, je to bojovník a podporují ho i všechny on-line zprávy od jeho fanoušků."

Zpěvákova manželka, druidská kněžka Dwina Murphy-Gibbová, s níž je Robin už 26 let ženatý, prý zvažuje alternativní léčbu pro svého manžela.

Kapela Bee Gees se rozpadla v roce 2003, když na následky pooperačních komplikací zemřelo dvojče Robina Maurice.

"Jeho smrt znamená konec tohoto sourozeneckého tria," oznámil tenkrát Robin.

Kapela Bee Gees Bee Gees v době své největší slávy

Po šesti letech se ale se starším bratrem Barrym rozhodli znovu vystupovat pod hlavičkou Bee Gees (více čtěte zde).

Ztrátu sourozence Bee Gees pocítili už v roce 1988, kdy zemřel jejich nejmladší, tehdy třicetiletý bratr Andy, který se věnoval sólové kariéře a jenž měl problémy se srdcem a bojoval se závislostí na kokainu.