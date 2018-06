Robertsová odmítá botox, chce aby děti rozuměly její mimice

"Chci aby moje děti věděly, kdy jsem naštvaná, kdy šťastná a kdy zmatená," řekla dvaačtyřicetiletá herečka magazínu Elle. Z toho důvodu by si prý nenechala znehybnit obličejové svaly botoxem. Vrásky ji neděsí, hlavní je přirozenost.

"Obličej vypráví příběh a neměl by to být příběh o tom, že jste jela do ordinace," řekla herečka, která je tváří slavné kosmetické značky.

Starost o pleť považuje za správnou věc, ale nechápe posedlost mladistvým vzhledem.

"Je smůla, že žijeme v tak panikářící a deformované společnosti, kde si ženy ani nedovolí zjistit, jak by vypadaly jako starší osoby. Chci mít nejdřív představu, jak bych vypadala, než začnu něco odstraňovat," uvedla Robertsová.

Přirozená chce zůstat prý hlavně kvůli svým dětem. S kameramanem Dannym Moderem má tříletého Henryho a pětiletá dvojčata Phinnaeuse a Hazel. Kvůli nim odsunula na druhou kolej i svou hvězdnou kariéru v Hollywoodu.

Hlavní roli přijala po dlouhé době až ve filmu Eat, Pray, Love, kde hraje s Javierem Bardemem. Ve filmu ztvární úspěšnou Newyorčanku, jíž ztroskotá manželství a ona se rozhodne, že si splní sen, cestu po Itálii, Indii a Bali, během níž nalézá sama sebe. V českých kinech by se film měl objevit už v půli října.