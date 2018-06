Robertsová miluje Bratta i po rozchodu

Problémy v jejich vztahu zřejmě vyplynuly z faktu, že sedmatřicetiletý Benjamin hledal více oddanosti a závazků ve formě manželství a dětí. Julia však byla očividně jiného mínění: "Benjamin a já jsme šťastní. Plujeme teď z místa na místo. Proč bychom se měli chtít brát?"

Přátelé obou hvězd souhlasí s tím, že jejich problémy vyústily z boje kariéra versus závazky a oddanost. On se chce usadit, ona ne - alespoň ne tak jako on. Zdroje říkají, že Bratt, popisovaný jako "tradiční" muž dychtivý založit rodinu, chtěl, aby Robertsová přestala točit a přestěhovala se s ním z New Yorku k jeho rodině do San Francisca. S každým jejím novým filmem čím dál více zuřil. Nakonec byl prý Bratt první, kdo se rozešel. "Je mezi nimi hluboká láska," říká zdroj. "Ale jejich vztah byl něco jako zkoušet "napasovat hranatý kolík do kulaté díry."

Sama Robertsová se o svém bývalém milenci vyjadřuje jen velmi pochvalně, zároveň také popřela spekulace o vztahu s hercem Georgem Cloonym a prohlásila, že zůstává sama. Přestože Bratt i Robertsová ještě nedávno svorně tvrdili, že jejich vztah je pevný, zdroje z blízkosti páru už dříve dokazovaly opak. Když navíc Julia natáčela snímek Mexičan s Bradem Pittem, Benjamin ji ani jednou nenavštívil, přestože natáčel v nedalekém Texasu film Miss Congeniality.

Ironií osudu je, že Juliin poslední film, Americký miláček, je příběhem rozchodu slavného hollywoodského páru v předvečer uvedení jejich nového snímku. Hlavní role obsadili Catherine Zeta-Jonesová a John Cusak, zatímco Julia hraje Catherininu staromódní sestru. Film se zaměřuje především na to, jak jsou celebrity nuceny skrývat své problémy ve vztazích před tiskem - scénář, který je třiatřicetileté Julii tak blízký...