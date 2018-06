Robertsová: Jsem zrozena pro lásku k Dannymu

"Jsem zrozena, abych Dannyho milovala," pronesla Julia s blaženým úsměvem šťastné novomanželky.

Moderátorka televize ABC Diane Sawyerová se po setkání s Julií tvářila rozpačitě: "Bylo v ní tolik energie a optimismu. Nedokázala jsem zvládat její řeči o nejbáječnějším muži na světě. O člověku, který je nesobecký a všestranně založený. Nutno říct, že pokud je to všechno pravda, bude Julia konečně šťastná."

Robertsová se proslavila nejen svým hereckým uměním, ale také velkou horlivostí v práci a značnými, mezi ženami vůbec nejvyššími honoráři. Náhle se však pouští do rodinného života s vehemencí, jež až zaráží. Tvrdí dokonce, že je ochotna s herectvím na určitou dobu úplně praštit a bude se věnovat rodině a dětem. Těch manželé Moder a Robertsová plánují hned několik.

"On je impozantní. Je to muž mezi všemi muži, nesobecký, naprosto všestranný. Udělá vždy to, co řekne. Nedokázal by nikoho křivě obvinit. Já jsem nikdy nepotkala člověka, který by své chyby nesvaloval na okolí. Chápu, že jsou lidé, kterým bude líto, že chci učinit několik změn ve svém životě. Ale v současnosti mám před sebou jen jedinou vizi. Jsem zrozena, abych Dannyho milovala. Budu mu dobrou ženou," vzkázala svým fanouškům Julia do kamery.

Svatbu s Dannym si nejslavnější hollywoodská herečka naplánovala na 4. července. Obřad se konal na jejím ranči v Novém Mexiku pod přísným utajením v kruhu nejbližších přátel.

Nyní se svět dočkal také Juliiny otevřené výpovědi o důvodech rozchodu s expřítelem Benjaminem Brattem. Loni v létě tato herecká dvojice svůj vztah ukončila a Ben se letos v dubnu oženil s Talisou Sotoovou. "Se mnou nebyl šťastný. Vydal se proto štěstí hledat a zdá se, že ho nalezl. Je to tak dobře," konstatovala Robertsová.