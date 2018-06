Robertsová: Clooney neumí ani líbat

16:36 , aktualizováno 16:36

George Clooney neumí ani líbat, natožpak ještě něco víc! prohlásila rezolutně o svém filmovém partnerovi Julie Robertsová. Julia tvrdí, že musela během natáčení nového snímku Ocean's Eleven Clooneyho učit, jak se správně líbat a co přitom se ženou dělat. "Zdá se to neuvěřitelné, ale jednoduše mu to vůbec nešlo. Byla jsem překvapená, že muž, který byl označen jako nejvíce sexy ze všech hollywoodských herců, neumí dát ani pořádný polibek," uvedla herečka.