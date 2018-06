Robertsová chce bydlet za vysokou zdí

Julia Robertsová

Svou rezidenci ve Venice proto hodlá pětatřicetiletá Robertsová obehnat zdí vysokou přes tři metry. Sousedům dá tak po čtyřech měsících života v novém bydlišti jasně najevo, co si o nich myslí. Do města Venice v Kalifornii se hvězda filmů Erin Brockovich či Pretty Woman přistěhovala letos v červenci po svatbě s o dva roky mladším Dannym Moderem.Novinářům prozradila rodačka z Georgie jen velmi málo: "Cítím se stále ohrožovaná. Své skromné obydlí chci proto učinit nejbezpečnějším místem na světě."Robertsová přitom ale není, jak by se mohlo na první pohled zdát, divou posedlou stihomamem. V její blízkosti se totiž opravdu objevil muž, kterého lze zjevně označit slovem blázen. Stále herečku sleduje a obtěžuje ji dopisy či telefonáty.Pro vystrašenou hvězdu filmového nebe by měla být výstavba zdi psychickou oporou. Jenže správa města není popsanému záměru nakloněna. Žádost o stavební povolení zamítla a tím zasadila zděšené Robertsové další ránu. U soudu proto Julia zřejmě nepodá žalobu jen na vlezlého slídila, ale pokusí se domoci také kýženého stavebního povolení.