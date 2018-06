Robertsová: Budu mít kluka i holku

Šestatřicetiletá kráska, která si před dvěma lety vzala kameramana Dannyho Modera, se dala slyšet, že se už nemůže dočkat, až bude maminkou.

"Je to úplně nový život," prohlásila Robertsová.

Nedovede si prý představit, jak hodně v příštích třech měsících přibere, ale nedělá si s tím hlavu a je připravená to brát, jak to přijde.

Slavná herecká představitelka Pretty Woman a oscarové Erin Brockovich v současné době natáčí filmové pokračování kasovního trháku Dannyho parťáci, v němž jsou jejími partnery George Clooney, Brad Pitt a Matt Damon.

Robertsová se už nechala slyšet, že jakmile se dvojčata narodí, minimálně na pět let pověsí svou hereckou kariéru na hřebík. Než by prý své vytoužené ratolesti svěřila do péče chůvy, raději zcela přeruší kontakt s filmovým průmyslem.