Robertsová bude na mateřské pět let

Herečka čeká dvojčata a než by je svěřila do péče chůvy, raději na pět let zcela přeruší kontakt s filmovým průmyslem.

V současnosti se těhotná Julia ještě účastní natáčení komediální pecky Ocean´s Twelve po boku Brada Pitta a George Clooneyho. Až tento měsíc natáčení skončí, odjede do svého domova a tam bude s mužem pečovat o své zdraví i zdraví nenarozených dvojčat.

Ale ani po porodu, jak to bývá u filmových star obvyklé, se Julia do natáčení nepohrne. Zůstane doma a do čtyř let věku bude sama dohlížet na výchovu svých miláčků. Miminka se mají Julii a jejímu manželovi Dannymu Moderovi narodit na počátku příštího roku.

"Čekala na ty drobečky nesmírně dlouho, a teď se jí to konečně podařilo. Chce se proto těhotenství i mateřství věnovat naplno. Po skončení práce na Ocean´s Twelve se odebere domů a bude se připravovat na porod," potvrdila hereččina přítelkyně.