Oslava teprve bude, říká šťastný otec Robert Záruba cestou na hokej

"Byl jsem u porodu už podruhé, takže jsem věděl, do čeho jdu. Ani poprvé jsem neomdléval, ale teď jsem byl podstatně klidnější. Byl krásný den, ideální podmínky a šlo to až nečekaně hladce," svěřil Revue iDNES.cz sportovní komentátor své pocity z porodního sálu.

"Řečeno sportovní terminologií, všichni podali vynikající výkon. Byli jsme tam jen čtyři – Norka, pan docent Pařízek, sestra Kateřina a já a všechno hezky hrálo," pochvaluje si Záruba péči v porodnici U Apolináře.

Diana Zárubová vážila po porodu 3,14 kilogramů a měřila 48 centimetrů.

Robert Záruba a Nora Fridrichová mají dceru Dianu.

Na jméně se rodiče okamžitě shodli. "Tohle jméno se nám moc líbilo. Byly návrhy, aby se kluk jmenoval Robert, holka Nora, ale my chtěli, aby mělo dítě své jméno. Chtěli jsme zvláštní, ale zase ne moc extravagantní, tak tohle byl takový kompromis."

Zatímco malá Dianka s maminkou stále zůstává v porodnici, Robert Záruba se už vrátil k práci. "Ještě jsem to nestihl oslavit. V pondělí nebyl čas, byli jsme tam celý den a v úterý jedu do Pardubic na zápas. Oslava teprve bude. Je to našlapané," prozradil sportovní komentátor, kterého nyní trápí pouze to, že fotka jeho dcery už unikla do bulváru. "Je to soukromý snímek, který jsme zveřejnit nechtěli. Musel jim ho dát někdo z našich blízkých, což mě mrzí," dodal.