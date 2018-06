Robert Vano: Paparazzi bych být nemohl, bojím se odmítnutí

"Já vím, že to je práce, ale nešel bych do toho, protože já mám strach z odmítnutí. Já bych ani nikoho neoslovil na ulici, protože mám strach, že by řekl ne," svěřil se Vano. Sám ani neoslovuje své modely. "Já jdu do agentury, řeknu, co chci, a oni mi řeknou, že chce tenhle a tenhle, ale těch 300, co nechce, o těch nevím."

Vano nikdy nezkoušel ani reportážní fotku. "To je hodně muziky za málo peněz," říká.

Ve svých šestašedesáti letech má s módní fotografií asi největší zkušenosti ze všech fotografů v Česku. Pracoval pro časopisy Cosmopolitan, Vogue a další. Chybou současných fotografů je podle něj nedostatečná příprava a práce na place. "U téhle generace je průser, že se vše dělá v postprodukci. Všechno dělají až po té práci, my jsme dělali všechno před ní. On nafotí tisíc fotek a řekne, že to pak opraví v počítači a sedí pak týden u počítače," říká Vano.

