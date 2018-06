VIDEO: Rosenberg přišel o zuby, přiznal to v soutěži jedlíků

"Mám vyndavací spodní zuby," řekl Rosenberg, který přišel do pořadu zdolat porci jídla, aniž by předem věděl, co na talíř dostane.

Televize Óčko totiž novém pořadu BigSize staví soutěžící před různé gastronomické výzvy. Za danou dobu musí sníst porci, kterou jim předloží. Pokud uspějí, získají poukázku na celé menu. Pokud ovšem nestihnou porci v daném čase spořádat, musí jídlo zaplatit.

Robert Rosenberg měl za tři minuty spořádat čtvrtkilový hamburger v domácí housce.

Robert Rosenberg v soutěži BigSize

Jako posilu si vzal svého srbského trenéra v profesionálním boxu a jeho asistentku. Zuby mu během jídla dělaly problémy. Je to ale daň za boxování, kterému se Rosenberg věnuje už 24 let.

"Mám rád tenhle sport, protože člověk si dokáže, na co má a na co nemá. Mám Srby trenéry, protože oni do mě hodně dupou, a když neposlouchám, tak mě mlátí, já mám rád pevnou ruku nad sebou," řekl bývalý pornoherec.

Jeho zápas jídlem odvysílá televize Óčko v úterý ve 21:45.