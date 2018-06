Robert Rosenberg prodával porno už ve škole

Rosenberg to nepopírá. "Jo, to jsem byl ještě mladý, na základní škole, a byl to úlet. Našel jsem u tatínka diapozitivy s pornem a pak jsem je fakt prodával ve škole," řekl Robert.



Pornoobrázky se ovšem "nešťastnou náhodou" dostaly mezi diapozitivy, které měla žákům při výuce ukazovat učitelka. "Já jsem je tam ale nedal. Udělal to můj kámoš. Je pravda, že to byl můj materiál. Měl jsem z toho hrozný průšvih," dodává Robert.



Dvojka z chování, která následovala, prý ale u něho nebyla ojedinělá. "Od páté do osmé třídy jsem prostě míval dvojky z chování," přiznal se pornoherec.



Podle svých vlastních slov byl prý činorodé dítě. "Když byl někdy někde nějaký malér, vždycky jsem se tam objevil. To mi ostatně zůstalo až doteď," zasmál se Robert Rosenberg.

