Robert: Román bude jen pro Vladka

FOTOGALERIE ZDE

VIDEOUKÁZKA ZDE

Z neVyVolených se neukázal nikdo. "Nečekali jsme, že by někdo z nich přišel," potvrdil Vladko a vzápětí vysvětlil, že se stýkají jen s Kačkou, Wendy, Emilem a Hankou. "Ale jo. Já Vám to řeknu na rovinu. S většinou ostatních se prostě nesnesem." Při dotazu na Petra a Hanze vychrlil: "Na to se není ani třeba ptát."

Přišla ale Robertova spolužačka Michaela ze základní školy se svými dvěma syny. "Viděli jsme se naposledy před více než patnácti lety, kdy jsme opouštěli základku," prozradila iDNES. Když ji Robert poznal, vítal se s ní tak vřele, až padaly židle a kus paravanu za nim.

Před autogramiádou pronesli oba pár slov. Robert se přiznal, že se diví, jak vůbec knížka mohla vzniknout. "Mně je skutečně trapně, protože si nemyslím, že jsem nějaký spisovatel." Na otázku iDNES, zda někdy napíše i prózu, váhavě odpověděl: "Jestli budu prózu psát, tak už to bude jen pro Vladka, do šuplíku."

Pro Vladka je to ale nejromantičtější dárek, jaký kdy v životě dostal. "Udělalo mi to velkou radost. Díky, Robe!" znovu poděkoval za dárek, který dostal už po skončení soutěže v Bratislavě.

Oba si také posteskli, kolik špíny je "nahoře" potkává. "Dnes měla přijít Eva Pilarová. Bohužel to odmítla, protože když nám křtila knížku, tak o ní napsali, že se přiživuje na VV. Taková umělkyně to přece nemá zapotřebí," stěžoval si Robert. S bulvárem si ale hlavu nedělá herečka Eva Holubová, která se přišla podívat a s Vladkem si dlouho povídali.

Robert vyvracel také fámy o jeho zájmu k ženám, které o něm napsal deník Blesk. "Pobavíte se s kamarádkou, a pak se dočtete, že lžete a že jste heterosexuál. Tak to je smutný. Někteří lidé si hledají cestičku, jak by náš vztah zničili," prohlásil.

Pak už ale nešetřili úsměvy a svým fanouškům se podepisovali jako o život. "Je jich spousta. Stovky ne, ale desítky určitě!!!" tipl si spotřebu propisek Vladko.

ČTĚTE TAKÉ:

Vladko se chystá na roli moderátora