Robert Redford se oženil se svou dlouholetou přítelkyní

Szaggarsová se v Hamburku narodila, ale žije ve Spojených státech. Svatbu novomanželé budou slavit ještě jednou, v září v Mexiku, informoval dnes list Hamburger Abendblatt.

Dvaasedmdesátiletý Redford a jeho o jednadvacet let mladší žena žijí poklidným životem v Utahu a v Kalifornii. Pár spolu tvoří již několik let a o zásnubách poprvé promluvili před dvěma lety. Herec tehdy v německém tisku označil Sybille jako svou snoubenku. Když se redaktor časopisu zeptal, zda pod tím má chápat náznak možného sňatku, Redford odpověděl: "Myslím, že to říká všechno, ne?"

S německou výtvarnicí žije Robert od roku 1996. Do vážného a dlouhodobého vztahu se tehdy pustil jedenáct let po rozvodu. První manželství s Lolou Van Wagenenovou ukončil po sedmadvaceti letech v roce 1985. V manželství společně přivedli na svět čtyři děti, jedno z nich však zemřelo ve věku kojence.

Slavný herec se angažuje v politice a ochraně životního prostředí, proslavil se nejen jako herec, ale i jako režisér. V roce 2002 získal čestného Oscara za celoživotní dílo.