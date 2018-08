Robert Pattinson a Suki Waterhouseová se po krátkém románku rozešli

Robert Patinson se minulý rok rozešel se snoubenkou, britskou zpěvačkou FKA Twigs (30), a dlouho nebyl viděn s žádnou novou kráskou. S modelkou, herečkou a bývalkou herce Bradleyho Coopera (43) Suki Waterhouseovou se začali vídat na počátku července, ale nic vážnějšího mezi nimi nevzniklo a už na konci srpna je prý oběma jasné, že to nemá smysl.



„Rob si teď užívá, ze vztahu s FKA Twigs už se úplně vzpamatoval. Když má pauzu mezi natáčeními, tráví čas se Suki. Baví se spolu naprosto skvěle. Robert teď nehledá nic vážného,“ svěřil před několika týdny zdroj deníku The Mail.

Stejný list ovšem o víkendu oznámil, že Waterhouseová a Pattinson už se nevídají ani kvůli takzvané zábavě. Oba herci přitom ještě nedávno vypadali velmi zamilovaně. Začátkem srpna vyrazili společně do kina na filmový muzikál Mamma Mia! Here We Go Again. Poté zamířili v dobré náladě do soukromého klubu Soho House a nakonec se odebrali k bytu modelky, kde strávili společně noc.

Hvězdu filmu Stmívání jsme nedávno mohli vidět jako hosta filmového festivalu v Karlových Varech, kde uvedl Pattinson svůj film The Rover z roku 2014. Herec, ani o šest let mladší Waterhousová prý dlouho neměli vážnou známost. Herečku bulvár nedávno spojoval s režisérem Darrenem Aronofskym, ale oba jakýkoliv vztah popřeli.