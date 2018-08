Robert Pattinson randí s bývalkou kolegy Bradleyho Coopera

Robert Pattinson se minulý rok po třech letech rozešel se svou snoubenkou FKA Twigs (30). A až do uplynulého víkendu nebyl viděn s žádnou novou ženou po svém boku.



„Když šli spolu ulicemi, pořád se tulili a líbali. Robert se k Suki choval velmi něžně. Celou dobu ji objímal a ona mu to vracela. Dotýkala se ho, držela za ruce a líbala ho. Vypadali opravdu zamilovaně,“ svěřil zdroj magazínu E! News.

Oba herci vyrazili společně do kina na filmový muzikál Mamma Mia! Here We Go Again. Poté zamířili v dobré náladě do soukromého klubu Soho House a nakonec se oba odebrali k bytu modelky, kde strávili společně noc.

Hvězdu filmu Stmívání jsme nedávno mohli vidět jako hosta filmového festivalu v Karlových Varech, kde uvedl svůj film The Rover z roku 2014. Herec, ani o šest let mladší Waterhousová prý dlouho neměli vážnou známost. Herečku bulvár nedávno spojoval s režisérem Darrenem Aronofskym, oba ale jakýkoliv vztah popřeli.

