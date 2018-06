Pattinson na střední škole prodával porno časopisy, byl proto vyhozen

Dlouho se za svůj originální byznys po vyhození ze školy styděl, ale dnes už na toto téma vtipkuje.

„Kradl jsem porno časopisy a prodával je klukům ve škole. Nikdo nevěděl, co s nimi má dělat. Ale i tak jsem je ale prodával za celkem velké peníze,“ sdělil Pattinson v rozhovoru s moderátorem Howardem Sternem.

„Chodíval jsem do obchodu s časopisy, kde jsem vzal jeden nebo dva a strčil si je do tašky bez placení. Byl jsem ve školní uniformě, když jsem to dělal, takže to bylo dost riskantní. Nakonec jsem začal být tak drzý, že jsem sbalil i celý stoh,“ pokračoval.

Nejdřív mu loupení vycházelo, ale pak prodavač něco vytušil a na krádeže přišel. Pattinson to tak schytal hned na místě.

„Pamatuji si, jak na mě ten prodavač začal řvát. Byli se mnou i mí dva kamarádi, ale ti utekli. A já jsem se otočil a dělal, že nechápu, co se děje. Šel jsem k prodavači s ledovým klidem, jenže jsem neměl zapnutou tašku, takže bylo vidět, co všechno v ní mám. Začal to postupně všechno vytahovat, seděl jsem tam a koukal se potupně okolo sebe, jak na mě všichni zírají. Prosil jsem je, ať nevolají policajty, ale zavolají mé rodiče. A snažil jsem se lhát, kde bydlím. Byl jsem fakt otřesný. Za pár dnů se všechno zhroutilo a vyhodili mě ze školy,“ doplnil.

Dodnes nechápe, že si jeho spolužáci časopisy kupovali, protože je prodával za hodně vysokou cenu, jeden za třicet liber. V přepočtu dnes tedy za zhruba devět set korun. Pattinson však říká, že studoval prestižní výběrovou soukromou školu, kam chodili převážně děti bohatých lidí.