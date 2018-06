Pattinson se rozhodl zbavit domu, v němž žil se Stewartovou

Britský herec už kontaktoval realitní makléře, aby prodali dům v Los Feliz, v němž žil se svou bývalou přítelkyní.

"Robert tvrdí, že je tam příliš mnoho vzpomínek. Necítí k ní nenávist, není to žádný blázen. Jen prostě nechápe, proč to udělala. Miluje ji a pořád na ni myslí,“ tvrdil Pattinsonův kamarád americkému bulvárnímu týdeníku Us Weekly.

Pattinson koupil nemovitost v září 2011 za 6,3 milionu dolarů. Do doby, než nevěra Stewartové s režisérem Rupertem Sandersem praskla, bydleli v domě společně.

Dům, kde žil Pattinson se Stewartovou

Americká herečka se ale ihned po rozchodu s Pattinsonem odstěhovala k rodičům. Ani on v domě nezůstal a uchýlil se k těhotné kolegyni Reese Witherspoonové. Nyní o sobě se smíchem prohlašuje, že je bezdomovec.

Do domu, který má soukromé kino a bazén se ale vrátit nechce.