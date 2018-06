Vládne chaos, chtěl bych české království, říká Robert Kodym

Jak vypadá typicky volný čas Roberta Kodyma?

Když mám volno, většinou ho vyplním tím, že s manželkou a dcerou někam odjedeme a tam se věnujeme turistice, která je samozřejmě přizpůsobená osmileté dceři. A jinak mě samozřejmě zajímá všechno, co se na tomhle světě děje, třeba vesmír. Pravda, za těch 150 let toho lidi zjistili hodně, ale pořád je toho hodně, co nevíme. Taky mě zajímá historie, archeologie, architektura a filosofie a jí všechno příbuzné. Mám pocit, že je na té naší planetě docela velký chaos, tak mě ty věci zajímají.

Jak vlastně nahlížíte na celospolečenské dění kolem nás?

Jsem rád, že pětadvacet let žijeme v nějakém šťastném období. Musím říct, že jsem před 89. rokem byl sympatizantem Petra Placáka a hnutí České děti, které svolávalo první demonstrace. Moc se mi líbí myšlenka obnovit české království, protože si myslím, že je to státní fundament, který má váhu a něco znamená. Vím, že nejsou velké šance to realizovat, ale vzhledem k tomu, že právně tento druh státu nikdy neskočil a pořád trvá, jen se tu mocensky roztahují různé republikánské vlády a prezidenti, tak by bylo hezké, kdyby se česká země časem vrátila k parlamentní monarchii, která má daleko větší váhu než tyhle prapodivnosti, které se tu dějí od roku 1918 a především pak od roku 1945.

Byl jste 17. listopadu na Národní třídě?

Jo, myslíte letos. To je zcela zbytečná otázka. Myslím si, že jsou nějací lidi, kteří toho pána volili, protože je to ten druh „buřtoknedlíkového“ sympaťáka, ale teď jsou možná zhrzení. Nechci urazit buřty ani knedlíky, ale čtenáři jistě vědí, jak to myslím.

Pracovní čas stále dělíte mezi Lucii a Wanastowi vjecy?

Jasně, příští rok to mimochodem bude třicet let, co jsme s partou nadšených kamarádů přemlouvali lidi, jestli by nešli zpívat do skupiny s názvem Lucie, a to nám někteří dali košem.

Takže Lucie jako taková pořád funguje, nejen v Karlíně, kde se čas od času objevíte v rámci muzikálových představení?

My jsme v nějaké nefunkčnosti dleli pár let, ale od roku 2012 máme za sebou spoustu koncertů, letos jsme odjeli turné, které navštívilo 150 tisíc diváků. Na příští rok máme naplánovaná vystoupení na dvou charitativních akcích, zkrátka fungujeme.

Bez rivality?

Byly jsme soupeřivé kapely, ale teď je to jinak - v současnosti má Lucie prodaný milion nosičů, Wanastowi vjecy 660 tisíc, takže jen doufáme, že Lucii doženeme.

Co vzájemně plánujete?

S kapelou Wanastowi vjecy pracuji na nové desce, která vyjde příští rok. S Lucií sice turné skončilo, ale máme spoustu práce kolem televizního záznamu, který se chystá. O Lucii má navíc příští rok vyjít fotokniha, tudíž se pořád scházíme a něco vymýšlíme.