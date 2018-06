Robert Jašków: Hraju grázly a odstřelovače, ale jsem pacifista

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Jak Robert Jašków objevil svou rodinu v Polsku? A proč si musí dát před každým představením pivo? Více se dočtete v týdeníku Téma.

Na Nově právě běží seriál Atentát, kde hrajete jednu z hlavních rolí. Díváte se?

Ne. Viděl jsem jen první tři díly a pro mě to byly tři hezký celovečerní filmy. Ono se nikdy nedá dopředu říct, jaký to bude, protože po výkonech nás, herců, přijde ještě střih a muzika a tím vším můžete celou věc zabít. Stačí blbej střihač a je všechno v háji. To samý muzika. Ale tady se to naštěstí povedlo.

Před Expoziturou jste si musel projít tvrdým policejním výcvikem. Absolvoval jste něco podobného i před Atentátem?

Jo, musel jsem si to trochu oživit. Když se k tomu dva roky nedostanete, vymaže se vám to z palice. To fakt není jako jízda na kole. Něco si sice trénuju ve rvačkách v divadle, ale to není úplně ono. Takže jsem se zase sčuchl s kaskadéry a makali jsme dlouho před natáčením. Co je ale skvělý, musel jsem si udělat papíry na motorku, protože mi Pepa Klíma (scénář napsal Josef Klíma s dalším investigativním reportérem Jankem Kroupou, pozn. red.) předepsal, že ta má postava, Dan Chládek, bude jezdit samotářsky na motorce.

Jaké to je držet v ruce střelnou zbraň?

Je to zvláštní pocit mít takovou věc v pazouře. Já jsem pacifista, nechci mít doma bambitku, ale byli jsme na střelnici, kde jsme si zkusili střílet z té ostřelovačské čezety, protože tam hraju ostřelovače a musel jsem vědět, jak se ta zbraň skládá, jak se s ní zachází a jak se chová, když se z ní vystřelí. Mohli jsme si tam vyzkoušet všechny možné zbraně. Kulomety, samopaly, granátomety i brokovnice. Ale fanda do zbraní ze mě stejně nebude.

Na fyzické kondici jste pracovat nemusel? Že byste chodil třeba běhat?Běhat? To neblázněte! Běhání je strašný na klouby a mě veškerý tyhle činnosti strašně, ale strašně nebaví. Když mám uplavat deset bazénů, tak chcípám, protože je to nuda. Zvedání činek hodinu v posilovně? No to bych se zbláznil! Před i během natáčení jsem sice do posilovny chodil, ale to bylo povětšinou s kaskadérama, který na to, jaký jsou to primitivové, tak jsou děsně vtipný (smích). Ale abych chodil cvičit pravidelně, to ne. Slyšel jsem ovšem, že ve Švédsku je posilovna, která má asi pět pater plných posilovacích strojů a každý ten stroj vyrábí elektřinu, takže je celý dům energeticky soběstačný. Tak to by mě bavilo, že bych měl doma posilovnu a vyráběl bych si takhle elektřinu a třeba i ohříval vodu. To by pak byla jiná motivace (smích).