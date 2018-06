Mít tři děti je záhul, kdo má potomky, jistě mě pochopí, říká Jašków

Jak se s rodinou vlastně těšíte na blížící se Vánoce? Pokud vím, nadělili jste si s manželkou nový byt.

Toto je velmi hektické období, ale my se snažíme ze všech sil té hektičnosti nepodlehnout. Letos to skutečně budeme mít obzvlášť zvláštní a zajímavé. Jak jste zmínila, máme nový a hlavně větší byt. Děti budou konečně moci mít velký strom a přitom se k němu všichni vejdeme. Těším se na to moc.

Chodí se koukat vaše žena na vaše představení do divadla?

Petra chodí do divadla vždycky na všechny premiéry a někdy i na další představení. V tomhle tom mě podporuje všemožně, jak to jen lze. Já se jí to pokouším vracet tím, že každý volný večer se snažím věnovat rodině. Teď mě zase čeká maraton pracovních povinností. Od ledna bychom měli zkoušet ve Švandově divadle hru Peníze, s Jirkou Strachem mám roztočený seriál Labyrint 2 a na začátku měsíce jsem začal točit film Milada Horáková.



Tento film je pod americkou produkcí. Hrajete v angličtině?

Celý film hrajeme všichni v angličtině, což mi nečiní zásadní problém. Spíše se intenzivně připravuji na roli, kterou je mi ctí ztvárnit. Hraji zde totiž Jana Masaryka. Myslel jsem si, jak o této osobnosti vím věcí, ale teď zjišťuji, že jsem o něm nevěděl úplně dost. Je to skutečně pro mne výzva, skoro bych řekl, že vysněná role. Proto bych byl rád maximálně připravený. To však neznamená, že bych chtěl nějak ochudit rodinu o mou přítomnost.



Robert Jaškow ve hře Protest/Rest alter ego Václava Havla

Také hrajete lékaře v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Jaké to je?

Užívám si to náramně. Nedávno jsme odstraňovali žebra a krásně to praskalo, co vám mám povídat. Doktor, kterého hraji, je mrzák. Nebudu samozřejmě více prozrazovat. Moje postava je velmi ctižádostivý, ale zároveň velmi schopný lékař, který pracuje pod stresem. Lidsky a charakterově je to už mnohem horší, každopádně jisté je, že trpí jistou neřestí, díky které se stává nesnesitelnější a nesnesitelnější.

Většinou se podobným lidem profesně daří, což není pro vaši roli špatná budoucnost.

Je to tak, on se stane záhy primářem oddělení v kamenické nemocnici. Každopádně, pokud budu mluvit sám za sebe, být lékař, to je natolik zodpovědná práce, která vyžaduje nejenom technické znalosti a zručnost, ale i hodně teoretických vědomostí. Je to sice už dávno, ale měl jsem tu čest při natáčení pokračování Nemocnice na kraji města, pod vedením plukovníka Petra ve vojenské nemocnici ve Střešovicích něco si i zašít. Pozoroval jsem i naživo při práci ortopedy, při výměnách kyčelních kloubů, při endoprotézách a vím, co to je za obrovské machry. Bez nich si vůbec nedokážu představit, jak by někteří naši spoluobčané a kamarádi chodili a přežívali. Takže té práce si velmi vážím a lékaři mají můj veliký obdiv.

Seriál Expozitura - Robert Jašków - foto z natáčení

Často jste obsazován do role padouchů. Hrají se vám takové role lépe než ty kladné?

Byť jsem dle mého okolí velmi laskavý a hodný člověk, hraji záporné role rád. Už se to se mnou veze od Smrti pedofila, kde jsem hrál dost kontroverzní postavu učitele Daňka. Mnohdy je to problém, když vám nechtějí v krámě prodat ani rohlík, ale pomalu divák začíná chápat, že jde jen o roli. Začínám vnímat to, že díky těm padouchům mi lidi často drží palce. Oproti princům, záporný hrdina nabízí herci prostor k úvahám a hraní, proto se nabídkám padouchů rozhodně nebráním.

Jak vlastně zvládáte starost o tři děti?

Tři děti je záhul, co vám mám povídat. Kdo má potomky, jistě pochopí. Přesto bych nikdy neměnil. Honzík, Kuba a Marjánka jsou spolu s mou ženou Petrou lidi mého života. Hukot je to především pro mou ženu, která se dětem věnuje téměř pořád. Každé dítě chce něco jiného, jí něco jiného, a každý si chce jít jiným směrem. Naštěstí pomáhají i babičky, tři raubíři je opravdu náročný model. Já vyrůstal jako jedináček, proto jsem šťastný, že děti mají svou smečku.