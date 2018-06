Robert Hégr: Tři měsíce na lásku stačí

Do původní české reality show Milionový pár se přihlásilo na pět set zájemců. Nakonec jich bylo vybráno čtyřiadvacet. Dvanáct mužů a dvanáct žen.

Ti, v každém díle různě spárováni, budou plnit rozličné úkoly a zároveň soutěžit o přízeň diváků, kteří svým hlasem rozhodnou o jejich postupu do dalšího kola, a o sympatie mezi sebou navzájem.

Pokud se vítězný pár rozhodne pro svatbu, dostane jako vklad do společného života půl milionu korun. A dalších pět set tisíc po uplynutí jednoho roku od uzavření manželství. Soutěž bude moderovat Robert Hégr. Byl vybrán z osmi vážných kandidátů.

Byl lepší než kamarád

Hégrův příběh je podobný desítkám jiných, které znal dosud především modeling: začínající modelku doprovodí na casting její kamarádka a nakonec ho také vyhraje. Přesně to se stalo osmadvacetiletému Hégrovi. Šel na konkurz s kamarádem Braňo Polákem, a nakonec se nechal zlákat, aby si to vyzkoušel také.

"Hned jsem poznal, že je tam dobrá pohoda a že by to mohla být sranda," vzpomíná. Trémou prý nikdy netrpěl a necítil ji ani teď, kdy měl před komisí dokazovat svoji pohotovost a vtipnost. "Měli to dobře připravené. Byli tam lidi, kteří hráli účastníky reality show a já je měl za úkol přivítat a seznámit s pravidly soutěže. Šlo o reálné moderování. Myslím si, že když moderátor dostane dobré podklady a je profík, tak to musí zvládnout," říká.

Hégr se prý nejvíc otrkal v rádiu, kde působil jako moderátor. Spolupracoval zejména s rádiem Kiss. "Kolikrát jsem už byl ve vysílání, když mi někdo vstoupil do studia, zaťukal na rameno a podsunul text, který jsem měl číst, a přitom ho do té doby nikdy neviděl. To byla dobrá příprava, kterou teď, doufám, zúročím."

Je v tom adrenalin

Robert Hégr studoval na Vysokém učení technickém v Brně, a to dvě fakulty najednou - fakultu elektrotechniky a informatiky a podnikatelskou fakultu. Dnes moderuje společenské a sportovní akce. "Ale pozor, nezpívám na nich," upřesňuje. Spíš ho zajímá práce s technikou než s hlasem, takže když je vhodná příležitost, předvede se jako dýdžej. Je svobodný, bezdětný, zato sedminásobný strýc.

Každý z jeho tří bratrů už má manželku a děti. "Je nás hodně, takže se scházíme u mámy na chalupě." Říká, že na dlouhodobý vztah nemá čas, protože je workoholik. O své budoucí partnerce tvrdí, že by měla být samostatná a soběstačná. "Musí být tak úžasná, že jí neodolám. A pak je důležité, aby to, co cítím já k ní, cítila i ona ke mně." Volný čas, kterého bude mít zanedlouho velmi málo, tráví v posilovně, jízdou na koni nebo si jde zaběhat.

Rozhovor s Robertem Hégrem

Tři měsíce na lásku stačí

* Myslíte si, že během těch třinácti dílů může vzniknout partnerství, které má šanci na přežití?

To jsou dohromady tři měsíce a podle mě je to přesně ta doba, kdy to v těle nějak chemicky funguje a zároveň se už tříbí názory na toho druhého. Po dvanácti týdnech se už člověk dokáže rozhodnout. Aspoň jsem to někde četl, že příroda to tak zařídila. První dny se uvolňují v těle endorfiny a po třech měsících by to měla být láska. Myslím si, že je ta doba dobře zvolená - je to na hraně.

* Vy byste se zúčastnil takové soutěže, kdybyste toužil po seznámení?

Já si myslím, že je to dobrá šílenost a že to určitě stojí za to.

* Lákala by vás víc šance potkat tu pravou, nebo cílová finanční odměna?

Ty peníze nejsou podstatné. Tady jde hlavně o lidské city a o legraci, která tam bude, i když také ne vždycky. Někdy to bude i vážné. A pak půjde o to, jestli se ti lidé umějí rozhodovat.