Slovenského premiéra Fica přistihli při líbání s mladou asistentkou

Podle týdeníku Plus 7 dní premiér vzal svou asistentku na večerní výlet do zámečku v Čerňanech na středním Slovensku. Po večeři ji odvezl zpátky do Bratislavy a při loučení je vyfotili při líbání v autě.

Sedmadvacetiletá Jana Halászová se po boku Roberta Fica objevuje už minimálně tři roky. Podle serveru topky.sk dvojici v roce 2010 vyfotili v bratislavském gaybaru.

Brunetka začala pracovat na sekretariátu předsedu strany Směr-SD a později se stala jeho asistentkou v parlamentu.

Halászová se v roce 2012 po vítězství Ficovy strany ve volbách stala jeho tajemnicí. Dělá mu doprovod na služebních cestách.

Róbert Fico a jeho manželka Svetlana (2007)

Nejde ovšem o první případ, kdy slovenská média spekulují o Ficově nevěře. V roce 2004 ho bulvární list Nový čas spojoval s jeho kolegyní Zuzanou Kupcovou. Po návratu z pracovní cesty v Číně je totiž fotografové vyfotili, jak se objímají na vídeňském letišti Schwechat. Premiér, který si své soukromí střeží, to odmítl komentovat.



Devětačtyřicetiletý Robert Fico je ženatý. Svou manželku, právničku a vysokoškolskou pedagožku Svetlanu poznal během studií. Mají spolu syna Michala.