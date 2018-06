Robert Downey má novou lásku

Je ovšem potřeba dodat, že zde nenakupovala, nýbrž stála za pultem. "Co jsem se dozvěděla, tak Robert svůj nový objev poznal v jednom z losangeleských obchodů Hugo Bosse. Docela mě udivilo, že zrovna on se koukal po prodavačce. Musela být opravdu přitažlivá a asi se ho dost snažila okouzlit, jinak si to neumím vysvětlit. A když jsem pak o ní zjistila, že má navíc i dítě, pak už Roberta vůbec nepoznávám," prozrazuje jedna z hercových blízkých kolegyní.

Vztah herce a prodavačky oděvů vypadá opravdu vážně. Podle Robertových přátel se hvězda tímto krokem pokouší alespoň částečně zmírnit psychické vypětí, které ho v poslední době pronásleduje a které souvisí s jeho poněkud ostřejší povahou.

Je všeobecně známo, že Downeyho, bývalého manžela herečky Deborah Falconerové, již několikrát zadržela policie kvůli drogám a v poslední době také ve spojitosti s výstředním chováním, kterého se dopouštěl pod vlivem alkoholu.

Ovšem podle jedné z Robertových věrných zastánkyní není na jeho nové lásce vůbec nic špatného. "Snaží se vyrovnat s rozpadem manželství. Nikdo se mu nemůže divit, že se chopil první příležitosti, jak přijít na jiné myšlenky. Chce prožít zase alespoň část života s někým, koho miluje a především kdo miluje jeho. Kristy mu rozhodně může přinést konečně pořádek do jeho života," míní Robertova nejmenovaná příznivkyně.