Robert Downey Jr. je znovu nejlépe placeným hercem Hollywoodu

Žebříček nejlépe placených hollywoodských herců přinesl jako každý rok časopis Forbes a stejně jako loni zvítězil představitel Iron Mana, který si dokáže vyjednat ty nejtučnější honoráře.

Na druhém místě je letos nováček Dwayne Johnson, jenž je bohatší asi o jednu miliardu korun. Johnson měl výjimečně dobrý rok, hrál ve filmech G.I. Joe 2: Odveta, Pot a krev a Rychle a zběsile 6.

Třetím na žebříčku magazínu Forbes je Bradley Cooper, který hrál ve filmech Špinavý trik nebo Pařba na třetí a vydělal si v přepočtu 935 milionů korun. Až čtvrtý je Vlk z Wall Street Leonardo DiCaprio s ročním ziskem 792 milionů korun. Pětici uzavírá představitel Thora nebo Jamese Hunta z Rivalů Chris Hemsworth, který si vydělal asi 752 milionů korun.



Vypadá to, že i v Hollywoodu funguje platová diskriminace podle pohlaví. Do první desítky by se totiž se svými výdělky probojovala jen jediná žena, a to až na deváté místo. Nejlépe placenou herečkou se mezi červny 2013 a 2014 stala Angelina Jolie, která si herectvím a režií vydělala v přepočtu přes 670 milionů korun.