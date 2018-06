Robert De Niro vaří záchranářům obědy

"Na záchranných akcí se tímto způsobem podílíme od pátku 14. září. Pomáháme organizovat přísun dostatku jídla a vody jak záchranářům, tak i nebohým lidem, kteří v okolí čekají, až bude vyproštěno tělo jejich příbuzného. Je to hrozné, vidět všechen ten smutek a bezmocnost, která se rýsuje v jejich tvářích," řekl šéfkuchař DeNirovy restaurace TriBeCa Grill Don Pintabona.

Ten také - společně s dalšími newyorskými šéfkuchaři, jako jsou Jean-Georges Vongerichten, Daniel Boulus, Charlie Palmer či Gray Kunz - připravuje od minulého týdne jídla pro všechny záchranné pracovníky ve velkém. "Vaříme, kde se právě dá. Pak jídla přepravujeme pomocí lodí záchranářům co nejblíže k troskám obchodního centra. Na palubě se záchranáři v klidu najedí," sdělil Pintabona.

"Denně připravujeme tak pět set jídel, která máme možnost díky dobrým lidem přepravovat strávníkům na dvou luxusních jachtách Spirit of New York a Spirit of New Jersey," upřesnil další z šéfkuchařů Charlie Palmer.

I další hvězdy pomáhají Americe a obětem útoků, jak se dá. Herec William Baldwin, známý například z filmu Oheň, utěšoval syna hasiče Stevena Marcada, který s největší pravděpodobností nepřežil sesunutí trosek jedné z budov obchodního centra. Sedmiletý Skylar Marcado ale stále věří, že se jeho tatínek, který měl u newyorského hasičského sboru odsloužených čtrnáct let, najde. Populární hollywoodský herec s chlapcem pátral po jeho otci na všech newyorských záchranářských a hasičských stanicích. "Vypátral jsem přímo sbor, ve kterém Skylarův otec sloužil. Sdělili mi tu, že pohřešují celkem jedenáct svých mužů," řekl William.

Marcadovy herec zná již několik let. "Jsou to mí velcí přátelé, na které jsem se vždy mohl spolehnout. Budu se jim snažit pomoci, co mi budou stačit síly," dodal herec.

Baldwin plánuje, že se osobně zúčastní odklízení trosek, které neustále hyzdí střed Manhattanu. "Musíme dát všichni síly dohromady. Prvořadým cílem je najít všechna těla obětí a jestli Bůh dá, tak i ještě nějaké živé lidi. Pak je naší povinností co nejrychleji odklidit suť, protože Amerika žije dál. Sice již nebude taková, jaká byla dosud, ale bude," řekl tento newyorský rodák.