Dodnes lituji, že jsem nevzal roli Hannibala Lectera, přiznal De Niro

Herec Robert De Niro tvrdí, že celých sedmadvacet let lituje, že kdysi nevzal nabízenou roli psychiatra, masového vraha a kanibala ve filmu Mlčení jehňátek. Ztvárnění role Hannibala Lectera tak zajistilo Oscara Anthonymu Hopkinsovi. A to i přesto, že se herec v mrazivém thrilleru režírovaném Jonathanem Demmem objevil celkem na pouhých dvanáct minut.



„Co nadělám. Už se stalo. Hopkins předvedl v Mlčení jehňátek výborný výkon. Jako prvnímu však nabídli tuto roli mně. Nedokázal jsem se včas rozhodnout, zda ji vzít, protože jsem se tehdy zrovna snažil zařadit do trochu jiné herecké škatulky. Režisér tehdy na mou odpověď dlouho nečekal, oslovil Hopkinse a já měl smůlu. Mohl jsem mít třetího Oscara,“ zavzpomínal De Niro koncem listopadu na akci s názvem An Experience With Robert De Niro, která se konala v Leedsu.

Pořadatel zaplatil herci údajně miliony dolarů za to, aby se setkal s fanoušky na slavnostním večeru, v rámci kterého na jevišti odpovídal na všetečné otázky. De Niro sdílel s návštěvníky akce několik dosud nezveřejněných videí, fotografií a příběhů ze svého života a úspěšné filmové kariéry.

Společná selfie fotografie se slavným hercem vyšla jeho obdivovatele na 1 000 dolarů, tj. v přepočtu přibližně 23 000 korun. Samotné zamluvení stolu s večeří na této dlouho předem vyprodané akci vyšlo na 600 dolarů, což je v přepočtu téměř 14 000 korun.

De Niro je dvojnásobným držitelem Oscara. Ceny získal za hlavní roli ve filmu Zuřící býk a za vedlejší roli Vita Corleoneho ve filmu Kmotr II. Má i další čtyři Oscarové nominace.

Herec nedávno překvapil veřejnost rozchodem s manželkou Grace Hightowerovou (63). S tou se De Niro rozchází po více než dvaceti letech. „Žijí již nějakou dobu odděleně. Někdy zkrátka všechno nejde tak, jak jste si to naplánovali a vysnili,“ potvrdil rozchod zdroj magazínu People.