Williams s manželkou oznámili překvapivou zprávu. Mají třetí dítě

Mnoho fanoušků je zprávou o miminku zaskočeno. Třetí dítě Robbieho Williamse a Fieldové totiž pochází od náhradní matky. Takže co se týká změn postavy Aydy, nic nenaznačovalo tomu, že holčička již brzy přijde na svět. O novinku se šťastní rodiče podělili se světem prostřednictvím černobílé fotografie na Instagramu.



„Podařilo se nám udržet velmi speciální tajemství. Jsme nadšeni, že vám teď konečně můžeme oznámit, že máme další holčičku. Vítej na svět Colette (Coco) Josephine Williamsová! Byla to velmi dlouhá a náročná cesta, proto jsme o tom do této chvíle nemluvili,“ napsala Ayda k příspěvku.

„Rodina existuje v mnoha formách. Tato malá dáma, která je biologicky naše, k nám na svět přišla prostřednictvím úžasné náhradní matky, které budeme navždy neskonale vděční. Stejně jako u Teddy a Charlieho prosíme všechny také u Coco o maximální respektování soukromí, abychom mohli v klidu vyrůstat ve společný pětičlenný tým! #TeamWilliams,“ zakončila Ayda.

Okamžitě po zveřejnění příspěvku začaly pod fotografií přibývat tisíce komentářů a blahopřání od rodiny, přátel i fanoušků.



S Williamsem se Ayda setkala poprvé v roce 2006. Byla to prý schůzka naslepo a ani jeden z nich dopředu nevěděl, s kým se vlastně setká. O to větší to pak bylo překvapení. Speciálně Ayda asi nevěřila vlastním očím, když se před ní objevil slavný zpěvák.



Williams a Fieldová se vzali v roce 2010 v Beverly Hills. V roce 2012 se jim pak narodila dcera Theodora Rose a o dva roky později syn Charlton Valentine. V současnosti jsou oba manželé součástí poroty v talentové soutěži The X Factor.