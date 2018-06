Nechci pít alkohol, ale dal bych si extázi, říká Robbie Williams

„Nechci pít alkohol a nechci taky užívat kokain. Jsem opravdu moc rád, že už neberu kokain, ale popravdě řečeno - dal bych si extázi,“ přiznal Robbie, jenž má s manželkou Aydou čtyřletou dceru Teddy a dvouletého syna Charltona.



Své děti se snaží chránit od mediálního světa a doufá, že budou mít alespoň částečně normální dětství a nebudou trpět kvůli jeho popularitě. Robbie je navíc přesvědčen, že se mu jen díky sociálním sítím dokonale daří hlídat si své soukromí.

Lidé prý vidí každý den něco z jeho osobního života, takže se nabaží jeho osobou a nehledají senzace. Přitom jim ale fikaně ze svého života ukazuje jen malou část.

„Je to jen dvouminutové okénko, které lidé z mého života vidí. Vystavíte se v co nejlepším možném světle a jen na krátkou chvíli. Je to takový facebookový život. Stále ale trpím kvůli své popularitě úzkostmi, toho jsem se ještě nezbavil. Jsem si však jistý, že každý čelí nějakým obavám,“ svěřil se Robbie deníku The Sun.

Britský hudebník také přiznal, že stále trpí sníženým sebevědomím a depresemi. Kvůli tomu pravidelně dochází na terapie. „Myslíte si, že slavní lidé jsou šťastní, protože mají peníze a tím pádem všechno. Ale zdání klame,“ dodal.